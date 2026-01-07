Размер шрифта
Арестович объяснил стремление Запада отправить войска на Украину

Арестович: Запад хочет отправить войска на Украину для контроля в период выборов
Alexey Arestovych/YouTube

Страны Запада готовятся отправить войска на Украину, чтобы предотвратить там гражданскую войну и удержать ситуацию под контролем в период выборов. Такое мнение высказал бывший советник офиса президента Алексей Арестович, отрывок из его выступления приводит Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как считает Арестович, противостояния России не подразумевается, речь идет об использовании «стабилизационных» сил по аналогии с боснийским сценарием. То есть на Украине могут быть развернуты патрули, задействована охрана ЦИК, а также наблюдение по линии разграничения.

Силы из 10-15 тысяч западных военных не представляют угрозы для России, однако их достаточно для решения внутренних задач, считает он. Запад не доверяет властям в Киеве и рассматривает ввод войск как один из инструментов контроля, предположил Арестович.

По его словам, на Украине сложились предпосылки для гражданской войны, а внутри силовиков существует риск раскола. Западный контингент также необходим для принуждения Киева к соблюдению договоренностей, так как он неоднократно срывал соглашения с Москвой, напомнил эксперт.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат» для поддержания мира. При этом политик заметил, что речь не идет о силах, «которые обязуются участвовать в боевых действиях». Подразумеваются «силы обеспечения после подписания мирного соглашения», уточнил президент Франции.

Ранее Стармер анонсировал «трудные шаги» по Украине.

