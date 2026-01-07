Тяжелое ДТП спасло пассажирку от домогательств таксиста в Москве

В Москве ДТП с «Газелью» спасло пассажирку от домогательств таксиста

В Москве ДТП с грузовиком спасло пассажирку такси от домогательств со стороны водителя. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Москвичка заказала такси до Царицыно, но поездка пошла не по плану. Водитель начал домогаться, завез ее в глухую зону без связи и уговаривал пересесть вперед», — отмечается в публикации.

В этот момент в заднюю часть такси врезался грузовик «Газель». От удара легковую машину отбросило на отбойник дороги. Девушка, столкнувшаяся с домогательствами со стороны таксиста, отказалась от госпитализации после аварии. Ее отвезли домой очевидцы ДТП.

