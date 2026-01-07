Тяжелое ДТП спасло пассажирку от домогательств таксиста в Москве

В Москве ДТП с грузовиком спасло пассажирку такси от домогательств со стороны водителя. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
«Москвичка заказала такси до Царицыно, но поездка пошла не по плану. Водитель начал домогаться, завез ее в глухую зону без связи и уговаривал пересесть вперед», — отмечается в публикации.
В этот момент в заднюю часть такси врезался грузовик «Газель». От удара легковую машину отбросило на отбойник дороги. Девушка, столкнувшаяся с домогательствами со стороны таксиста, отказалась от госпитализации после аварии. Ее отвезли домой очевидцы ДТП.
До этого в Москве на МКАД автомобиль закружился на заснеженном покрытии и врезался в отбойник.
Также в Ростовской области автомобиль с пассажирами при ДТП разорвало пополам.
Ранее в Ульяновске пассажир избил кондуктора в трамвае.