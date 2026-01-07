В Иране опровергли сообщения о захвате протестующими Малекшахи и Абданана

Tasnim и Mehr опровергли сообщения о захвате протестующими Малекшахи и Абданана

Иранские новостные агентства Tasnim и Mehr опровергли сообщения западных СМИ о захвате протестующими округа Малекшахи и города Абданан на западе исламской республики. Об этом сообщается на сайтах информагентств.

«Спустя несколько напряженных часов в Малекшахи [...] благодаря присутствию сил безопасности в этом округе ситуация полностью нормализована», — передает Tasnim.

Как передает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Mehr, мирное собрание в Абданане прошло под контролем полиции. После того, как оно закончилось и люди стали расходиться, от толпы отделилась группа из 250-300 человек и начала заниматься вандализмом. Как отмечает агентство, благодаря работе силовиков в Абданане восстановили порядок, ситуация находится под контролем.

Информацию о якобы захвате протестующими Малекшахи и Абданан ранее распространил американский телеканал Fox News.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Он отметил, что в оборонной доктрине республики «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».

Ранее в Израиле не исключили атаку со стороны Ирана.