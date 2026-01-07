Размер шрифта
Поезд протаранил автомобиль на переезде в Сахалинской области

На Сахалине поезд врезался в автомобиль на переезде
Дальневосточная транспортная прокуратура

На Сахалине произошло столкновение пассажирского поезда и автомобиля на железнодорожном переезде. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дальневосточная транспортная прокуратура».

Авария произошла на переезде в селе Пионеры утром 7 января.

«Состав двигался из Холмска в Чехов, машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, пострадавших нет, схода не допущено», — отмечается в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливаются, будет проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте.

До этого в Москве на МКАД автомобиль потерял управление и разбился в ДТП. Он начал вращаться на заснеженной трассе.

Ранее в Москве ДТП с «Газелью» спасло пассажирку от домогательств таксиста.

