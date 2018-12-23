Руководитель погибших в шахте «Уралкалия» попросил прощения
Андрей Максимов, руководитель компании, сотрудники которой вели строительные работы и погибли в шахте «Уралкалия» в Пермском крае, попросил у их родственников прощения, передает ТАСС.
«В первую очередь, я хотел бы высказать слова соболезнования семьям наших погибших в результате этой аварии работников, попросить прощения и, конечно же, сказать, что горе, которое сейчас свалилось на эти семьи, точно так же и наше. Болею душой за все, что произошло», — сказал Максимов.
Реклама
По его словам, спасатели более пяти раз спускались к месту аварии, однако не смогли спасти людей, которые там находились.
Ранее оперативный штаб уточнил данные о найденных погибших в шахте «Уралкалия».