Путин прокомментировал пытки в колониях

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Президент России Владимир Путин прокомментировал рост сообщений о насилии над заключенными в российских колониях.

«Ситуация в местах лишения свободы должна находится под постоянным контролем прокуратуры. Разумеется то, что мы видим — абсолютно недопустимо. Любые нарушения закона, тем более пытки - это преступления. Правонарушители должны быть наказаны», — подчеркнул Путин.

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Он также отметил, что «все переломать» в системе ФСИН было бы неправильным решением и согласился с необходимостью повышения уровня гражданского контроля. Президент отметил, что были созданы соответствующие комиссии, которые должны будут получать поддержку от государства.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.