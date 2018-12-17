Московский школьник сбежал во Владимир из-за плохих оценок

Во Владимирской области найден подросток из Москвы, который накануне ушел из дома из-за плохих оценок в школе, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что сообщение об исчезновении 14-летнего москвича Сергея поступило правоохранителям в ночь на 17 декабря.

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«Было установлено, что в одной из социальных сетей мальчик сообщил другу, что находится в примерно 200 км от Москвы, заблудился в лесу и замерзает <...> Сотрудники полиции позвонили подростку, и тот пояснил, что расстроился своей неуспеваемостью в школе и решил куда-нибудь уехать», — рассказал источник.

Подросток рассказал, что сам выбрался из леса и идет по шоссе в районе города Владимир.

Как отмечается, подростка, который сильно замерз, доставили в центр временного содержания несовершеннолетних, в настоящее время решается вопрос о его передаче родителям.

Ранее синоптики сообщали, что ночь на 17 декабря станет самой холодной с начала зимы.