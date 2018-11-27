Увеличился ранг пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Петербурге
Пожару на строящемся дизель-электрический ледоколе »Виктор Черномырдин» в Петербурге присвоен третий номер сложности, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Как отмечается, группировка пожарных, задействованных в тушении огня, увеличена до 110 человек.
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«Увеличена группировка сил и средств до 24 единиц техники и 110 человек личного состава», — проинформировал представитель экстренных служб.
Он добавил, что на данный момент пожар идет на третьей и четвертой палубах.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при пожаре на ледоколе «Виктор Черномырдин» возросло до двух человек.