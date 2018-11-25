На границе Ирана и Ирака произошло мощное землетрясение

В районе ирано-иракской границы произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологического ведомства, землетрясение произошло в 16.37 по времени UTC (19.37 мск). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 46 километров. Он располагался в 150 километрах к северо-востоку от Багдада.

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Информации о пострадавших и материальном ущербе не поступало.

Ранее сообщалось, что у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8.