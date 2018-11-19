Премьер Франции отреагировал на массовые протесты в стране

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны не будет отменять налог, вызывающий протесты населения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, власти Франции не будут менять установленный курс.

Он также добавил, что кабмин слышит «гнев и страдания» французов.

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Филипп подчеркнул, что сумма налоговых сборов в стране будет снижена к концу президентского срока Эммануэля Макрона.

Ранее сообщалось, что во Франции в ходе протестов из-за цен на топливо пострадали более 400 человек.