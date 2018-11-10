Ректору Московской духовной академии запретили приезжать на Украину
Украинские власти запретили ректору Московской духовной академии архиепископу Амвросию посещать Украину. Об этом сообщается на сайте украинской госпогранслужбы.
На сайте ведомства отмечается, что Амвросию закрыт въезд в страну до 2021 года.
Причина данного решения не объясняется.
Ранее СМИ сообщали, что президент Украины Петр Порошенко хочет поставить во главе единой автокефальной Украинской православной церкви митрополита Винницкого и Барского Симеона.