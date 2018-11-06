В Москве мужчина получил тяжелейшие ожоги из-за кота

В Москве мужчина получил тяжелые ожоги, опрокинув на себя кастрюлю с горячим супом из-за кота, сообщает РИА «Новости».

Как отметили специалисты ожогового центра городской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева, пострадавший поступил к ним при странных обстоятельствах.

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«Мужчина получил тяжелый ожог во время приготовления обеда. Он варил суп, а около ног постоянно терся домашний любимец — кот. Приподняв кастрюлю с плиты, мужчина сделал шаг и случайно наступил на кота, не удержал равновесие, упал на пол, опрокинув на себя кастрюлю с кипящим супом», — пояснили врачи.

Сообщается, что лечение заняло немало времени, но сейчас пострадавший идет на поправку.