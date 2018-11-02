В Лондоне 13-летний подросток арестован за домогательства к девяти женщинам

Тринадцатилетний подросток был арестован по подозрению в сексуальных домогательствах к девяти женщинам в восточной части Лондона, сообщает Daily Mirror.

Нападения происходили по вечерам, в течение пяти недель между 6 сентября и 11 октября.

Отмечается, что подросток задержан до конца ноября для выяснения обстоятельств дела.

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Также сообщается, что полиция усилила патрулирование района, в котором происходили нападения, чтобы успокоить общественность.

Ранее американская полиция арестовала экс-сотрудника за 12 убийств и 45 изнасилований.