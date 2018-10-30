Из-за шторма три четверти Венеции ушли под воду

На Венецию обрушились штормовые ветры, которые привели к резкому повышению уровня воды в городе. Об этом сообщает ANSA.

Согласно имеющейся информации, уровень воды в городе 29 октября составил 156 см над уровнем моря.

Уточняется, что из-за происходящего правоохранительные органы закрыли центральную площадь Св. Марка для посетителей. Из-за погодных условий 75% территории города оказались под водой.

Ранее сообщалось, что итальянская служба гражданской обороны объявила красный уровень погодной опасности в пяти областях страны.