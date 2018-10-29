В Москве в понедельник температура опустится до +2°C

В столице в понедельник, 29 октября, ожидается до +2°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве будет колебаться от 0 до +2°С.

Днем будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие и умеренные осадки, в том числе снег с дождем. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/c. Местами возможны порывы до 15 м/c.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее МЧС предупредило о понижении температуры в Ленинградской области до -13°C в ночное время.