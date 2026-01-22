Размер шрифта
Пьяный россиянин залез в канализационный люк и оставил без воды 22 тысячи человек

В Астрахани пьяный мужчина устроил потоп и оставил без воды половину района
Shutterstock

В Астрахани суд вынес приговор местному жителю, чья пьяная выходка оставила без водоснабжения более 22 тысяч человек. Об этом сообщает издание AstrakhanPost.

24-летний пьяный залез в канализационный колодец и вручную перекрыл запорные устройства напорного коллектора. Это вызвало мощный гидравлический удар, из-за которого произошел разрыв труб. В результате более 20 тысяч местных жителей остались без воды на 13 часов, а улицы жилого микрорайона затопило нечистотами.

Хулигана задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде четырех лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Также мужчина обязан возместить ущерб водоканалу на сумму 494 тысячи рублей.

До этого в Москве люди оказались заблокированы во время прорыва трубы с кипятком в хостеле. Пожарные спасли звавших на помощь людей, спилив решетки. К этому времени те надышались горячим паром.

Ранее коммунальная авария оставила без воды сотни домов в Томске.

