В России рассказали, когда Зеленский прикажет вывести войска из Донбасса

Политолог Федоров: Украина может вывести войска из Донбасса к середине 2026 года

Президент США Дональд Трамп продолжит свою стратегию давления на украинского лидера Владимира Зеленского по вопросу отвода ВСУ с территории Донбасса, Киев может принять такое решение к середине 2026 года. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Владислав Федоров, оценивая повестку встречи Трампа и Зеленского в Давосе.

«Трамп, конечно, будет давить на Зеленского, чтобы он отдал приказ и вывел вооруженные силы Украины с территории Донбасса. Это как раз будет вполне в духе Трампа, который хочет заключить сделку по Украине», — отметил аналитик.

По словам Федорова, вряд ли соответствующее решение «созреет именно сегодня», однако в течение нескольких месяцев ВСУ могут покинуть Донбасс.

«Я думаю, что к середине 2026 года, вполне вероятно, это случится, исходя из того, что поддержка США снижается, это рычаг давления на Украину», — добавил собеседник.

22 января украинское издание «Страна» писало о том, что единственной темой для встречи Трампа и Зеленского в Давосе станет вывод украинских войск из Донбасса.

