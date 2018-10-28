В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 148 километров в 24 км к северо-западу от населенного пункта Ковасна», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Ранее сообщалось, что на территории американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 5,3.