В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 148 километров в 24 км к северо-западу от населенного пункта Ковасна», — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Ранее сообщалось, что на территории американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 5,3.