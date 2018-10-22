РПЦ: Константинополь будет отвечать за бойню на Украине из-за церковного раскола

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что за возможное кровопролитие на Украине из-за церковного раскола будет отвечать лично константинопольский патриарх Варфоломей, передает ФАН.

Волков отметил, что именно решения Константинополя усугубили гражданское противостояние на Украине.

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В свою очередь протоиерей всея Руси Димитрий Смирнов отметил, что решения Варфоломея продиктованы западным влиянием. Он добавил, что большую роль в принятии решения об автокефалии сыграл Вашингтон.

«Американские власти через церковь хотят устроить кровавую бойню на Украине. Последствия могут быть схожи с кровавой бойней в Ливии», — добавил Смирнов.

Ранее РПЦ потребовала от Константинополя извинений за действия на Украине.