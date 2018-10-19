Власти не подтвердили, что керченского стрелка похоронят отдельно от жертв

Решение о месте захоронения Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в керченском колледже, примут его родственники. Об этом сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что Рослякова похоронят отдельно от его жертв, в «секторе для безродных».

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«Информации о том, что его похоронят на отдельном секторе, нет, это ложная информация. Его похоронят после проведения всех экспертиз, сейчас идут еще мероприятия», — сказал Бороздин.

17 октября в здании Керченского политехнического колледжа произошли взрыв и стрельба. Студент Владислав Росляков отрыл огонь по студентам колледжа. Погиб 21 человек, более 50 пострадали. Росляков покончил с собой.