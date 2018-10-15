Синоптики предупредили москвичей о похолодании

Специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о похолодании, которое ожидается в столичном регионе в конце этой недели. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Поздняковой, погода в городе будет определяться антициклоном.

«Существенных осадков у нас не ожидается, только в конце недели погода будет чуть более облачной», — сказала Позднякова.

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Она добавила, что с 19 октября начнет холодать из-за увеличения облачности.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 15 октября, ожидается до +17°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве будет составлять от +15 до +17°С. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/c.