В СК рассказали о духах, которыми отравились студенты в Татарстане

Духи, которыми отравились 18 студентов педагогического колледжа в Татарстане, были приобретены в обычном магазине торговой сети, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение СК России в «ТамТам»-канале.

По данным следствия, до отравления девушка, которой принадлежали духи, пользовалась ими около месяца и не испытывала недомогания.

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«Следователи установили, что духи были приобретены матерью студентки в магазине популярной торговой сети, реализующей парфюмерию, косметику и бытовую химию», — сообщили в СК.

Как отмечается, всех студентов уже были выписали из больницы. Их анализы, а также пробы воздуха в учебном кабинете соответствуют норме. Возбуждено уголовное дело по статье «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее сообщалось, что в Арске 18 человек попали в больницу, после того, как одна из студенток распылила духи в техникуме.