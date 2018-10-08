МЧС: открытое горение на рынке стройматериалов в Подмосковье ликвидировано

В управлении МЧС по Московской области проинформировали о ликвидации открытого горения на строительном рынке в Реутове. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно имеющейся информации, к устранению огня были привлечены 83 человека и 25 единиц техники.

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«В 06.55 — ликвидация открытого горения», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в торговом центре строительных материалов в подмосковном Реутове возросла до 600 квадратных метров.