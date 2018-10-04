В Якутии неизвестный открыл стрельбу, погиб сотрудник МЧС

В селе Абага Амгинского района Якутии неизвестный открыл стрельбу из ружья, сообщает телеканал «Якутия 24».

По словам главы села Макара Тимофеева, на месте происшествия работаю сотрудники правоохранительных органов и Следственного комитета. Как отмечает телеканал, стрелок скрылся, сейчас его ищут.

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Портал SakhaLife со ссылкой на местных жителей сообщает, что в результате происшествия погиб сотрудник МЧС.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина открыл стрельбу во время пьяной ссоры.