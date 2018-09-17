СК подтвердил убийство предпринимателя Шенгелии в Ленобласти

В управлении Следственного комитета (СК) России по Ленобласти завели уголовное дело по факту убийства предпринимателя Бадри Шенгелии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В региональном СК рассказали, что тело предпринимателя было обнаружено в лесополосе во Всеволожском районе Ленинградской области. Оно находилось в автомобиле марки Mercedes. Также отмечается, что на теле были обнаружены «явные признаки» насильственной смерти «в виде огнестрельных ранений».

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«По предварительным данным, погибшим является 53-летний Бадри Шенгелия», — говорится на сайте ведомства.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье ст. 105 Уголовного кодекса России (убийство).

Ранее «Фонтанка» сообщала, что Шенгелию застрелили под Петербургом.