МВД оценило число участников несанкционированной акции в Москве
МВД по Москве оценило число участников несанкционированной акции против изменений в пенсионном законодательстве, которая проходит на Пушкинской площади в центре столице. Об этом сообщается на сайте МВД.
По данным ведомства, в акции принимают участия 2 тысячи человек.
«В несогласованном органами исполнительной власти г. Москвы публичном мероприятии на Пушкинской площади принимает участие около 2 тысяч человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал участником потасовки в ходе несанкционированной акции.
Акция против изменений в пенсионном законодательстве на Пушкинской площади не была согласована с властями Москвы.