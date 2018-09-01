Захарченко планировал посетить похороны Кобзона

Погибший глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко планировал посетить похороны певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Об этом рассказал член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Казбек Тайсаев, передает РИА «Новости».

«Я дружил с Сашей. Фактически мы все это время были вместе… Сегодня он должен был прилететь в Москву, чтобы завтра вместе пойти на похороны Кобзона», — рассказал Тайсаев.

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Депутат добавил, что в настоящий момент отправляется в Донецк, чтобы присутствовать на похоронах Захарченко.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа после продолжительной борьбы с раком.

На следующий день, 31 августа, в Донецке в результате взрыва в ресторане погиб Александр Захарченко.