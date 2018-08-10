Главный архитектор Москвы рассказал об участившихся случаях занятия сексом в парке «Зарядье»

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал об участившихся случаях занятия сексом в столичном парке «Зарядье», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, пары, занимающиеся сексом стали попадать в камеры видеонаблюдения парка.

Кузнецов связал этот факт с безопасной городской средой.

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«То, что город дает возможность свободно и комфортно себя чувствовать, это и есть любовь», — сказал он.

При этом он не уточнил, какие меры принимают в столичном парке в отношении таких пар.

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