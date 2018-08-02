На Урале судебные приставы притворились мужем и женой для поимки должника

В Кургане судебные приставы притворились семейной парой, чтобы проникнуть в дом должника, сообщает «Ura.Ru».

Отмечается, что местный житель задолжал своему ребенку алименты, однако скрывался от ФСПП. Приставы также не могли попасть к нему домой, так как коттедж мужчины окружал массивный забор.

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Через некоторое время дом был выставлен на продажу. После этого приставы решили притвориться супругами и проникнуть в дом должника под предлогом осмотра продающейся недвижимости.

«Хозяин радушно встретил покупателей и пригласил пройти внутрь. В этот момент «супруга»-сотрудница службы, сообщив продавцу, что ей нужно сделать срочный звонок, вызвала ждавших сигнала сотрудников», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в ФСПП назвали самого злостного должника по алиментам в России.