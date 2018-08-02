В Конго после заявлений властей о победе над Эболой произошла новая вспышка лихорадки

В Демократической республике Конго зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола, всего спустя несколько дней после того, как государство объявило, что им удалось побороть вирус в очередной раз. Об этом пишет британская газета The Guardian.

На данный момент зафиксировано четыре положительных результата в тесте на выявление смертельного вируса — все они обнаружены на территории провинции Северное Киву, располагающейся на востоке страны.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что приступила к переброске медикаментов и персонала в район, пострадавший от вспышки смертельного заболевания.

Предыдущая вспышка была зафиксирована в мае на северо-западе страны. В результате погибли 29 человек. 24 июля было официально объявлено о подавлении вспышки заболевания.