В Бразилии разбился небольшой самолет

В бразильском городе Сан-Паулу в результате крушения небольшого самолета погиб один человек. Об этом сообщает UOL.

По данным портала, при крушении самолета также пострадали шесть человек.

Как отмечается, самолет разбился во время посадки, после столкновения со взлетной полосой воздушное судно загорелось.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в американском городе Чикаго легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на автомобильную трассу.

Как отмечалось, причиной экстренного приземления стал недостаток топлива.