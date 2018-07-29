Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 10

Число погибших в результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 10 человек. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

По данным телеканала, при землетрясении также пострадали 12 человек.

Как отмечается, множество зданий на острове были разрушены.

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Ранее СМИ сообщили, что в результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок погибли три человека.

Как отмечалось, за землетрясением последовало как минимум 11 афтершоков.