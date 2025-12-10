«Целую твой портрет». Кто такой Ваня Дмитриенко и почему он стал кумиром женщин за 30

Биография и музыкальная карьера Вани Дмитриенко, как он стал популярным и действительно ли встречается с Анной Пересильд

Еще пару лет назад певец Ваня Дмитриенко выступал с вирусной песней «Венера — Юпитер» и считался крашем зумеров. Но в 2025 году 20-летний артист внезапно стал кумиром взрослого поколения. Теперь в его соцсетях можно найти множество комментариев женщин старше 30, которые восторгаются молодым артистом и мечтают попасть на его концерт. Чем Ваня Дмитриенко заинтересовал публику, как стал популярным и что связывает его с Аней Пересильд — в материале «Газеты.Ru».

Биография Вани Дмитриенко

Иван Дмитриенко родился в Красноярске 25 октября 2005 года. Мать артиста Светлана — психиатр-нарколог, отец Виктор — предприниматель и музыкант. Как рассказывал певец, его мама заведовала отделением в клинике и проводила на работе много времени. У Вани есть старшая сестра Валерия и сводная младшая сестра Варвара. В Красноярске он учился в школе №149.

Родители Вани Дмитриенко развелись, когда мальчику было девять лет. Он остался жить с матерью. Вскоре в доме появился отчим Александр. По словам артиста, он воспринимал его как отца и считал своим наставником. Александр был понимающим и мудрым человеком и сумел выстроить отношения с подростком. Позже у отчима было выявлено тяжелое онкологическое заболевание. Он ушел из жизни в 2023 году, и эта потеря стала для юноши очень ощутимой. Музыканту «пришлось рано повзрослеть» ради мамы и сестры.

Дмитриенко был активным ребенком, увлекался плаванием, теннисом, баскетболом, хоккеем, проявлял интерес к футболу. С шести лет занимался вокалом с педагогом и в театре современного искусства «Этти Дети», обучался музыке и танцам.

Певец не раз говорил, что его музыкальный талант заметила мама. Она активно поддерживала его во всех начинаниях. И именно благодаря ей Ваня оказался в числе участников конкурса «Поколение Next» в Сочи. Выступление вышло не очень гладким — у юного артиста отключилась фонограмма. Его уже стали провожать со сцены, но неожиданно Дмитриенко попросил разрешения исполнить другую песню и начал петь. Это растрогало как зрительный зал, так и жюри.

Напористый парень заинтересовал музыкального продюсера Евгения Орлова.

«К моей маме подошел дядя Женя Орлов и сказал: «Светлана Валерьевна, если вы хотите, чтобы у вашего сына было прекрасное будущее, — прямо сейчас переезжайте в Москву», — позже рассказывал Дмитриенко в интервью.

В 2018 году семья перебралась в столицу «буквально на произвол судьбы», как отметил потом певец. Дмитриенко до сих пор благодарен матери за это решение и советуется с ней по всем важным вопросам.

Образование и начало карьеры в Москве

В его музыкальные способности поверили продюсеры, которые выделили деньги на продвижение мальчика. Евгений Орлов подарил будущему музыканту гитару. Пока родители устраивали жизнь в новом городе, Ваня учился музыке в объединении Орлова «Республика Kids».

В Москве Дмитриенко окончил общеобразовательную школу №2054. О ней артист отзывается тепло: по словам Ивана, учителя уважительно относились к его музыкальной карьере, поэтому разрешали сдавать контрольные позже.

После девятого класса Ваня Дмитриенко поступил в музыкальное училище имени Гнесиных и в колледж при Московском финансово-юридическом университете, но выбрал экономическое образование. «Я думаю, что всему тому, чему меня могли бы научить в Гнесинке, я научусь сам, просто делая свою работу, общаясь с крутыми музыкантами, которых очень много в моем окружении», — объяснил свое решение певец.

Позже он стал студентом режиссерского факультета Института кино и телевидения (ГИТР).

В детстве и юности Ваня Дмитриенко ездил на многие песенные конкурсы, но оставался там незамеченным. Певец дважды пытался попасть на кастинг проекта «Голос. Дети» — не получалось из-за волнения. Тогда он начал публиковать каверы в социальных сетях — там он и завоевал популярность. Первую песню Дмитриенко написал в 13 лет, но так ее и не опубликовал. В 2020 году он разместил несколько синглов, в том числе «Навечно», «Танцуй» и «Ответь мне».

Продвижение в соцсетях и музыкальное признание

Большой успех пришел к Ване Дмитриенко в 2021 году, когда он выложил в TikTok отрывок песни «Венера — Юпитер». Артист создал ее с музыкантом Артемом Шаповаловым. За пару дней тысячи поклонников опубликовали свои кавер-версии на припев трека и сняли множество клипов под эту песню — от танцев до темы отношений на расстоянии.

«Я не связываю свой карьерный рост напрямую с TikTok, но он безусловно помог. Например, именно благодаря ему стрельнул трек «Венера-Юпитер». В итоге он набрал 3 млн просмотров. Хотя я не хотел его туда выкладывать», — позже заявил артист.

Сингл занял третье место в чарте iTunes по итогам 2021 года и принес Ване несколько престижных премий, в том числе «Золотой граммофон», MTV Россия, Новое Радио AWARDS.

Песня была написана в соавторстве с Артемом Шаповаловым. По словам певца, ее предлагали многим, в том числе и Юлианне Карауловой, но никто не хотел ее исполнять. «Видимо, ждала меня. Правда, тогда она звучала абсолютно по-другому. Мы оставили только припев и даже добавили новые аккорды», — говорил Ваня.

Тогда Ваня Дмитриенко получил множество предложений выступить с песней на мероприятиях, в том числе на «Московском выпускном» и «Алых парусах», и стал кумиром подростков.

На Дмитриенко обратили внимание многие знаменитости, среди которых Люся Чеботина, «Иванушки International», Григорий Лепс. Артист записал с ними дуэты и стал известен взрослому поколению. Он также появился в нескольких сериалах — «Родкоме», «Плаксе» и проекте «Галустян+». Для сериала «Плакса» Ваня написал несколько песен, в том числе «Мелом» и «Капельки на ресницах». Одновременно Дмитриенко «захватывал» телевидение, стал самым молодым участником проекта «Танцы со звездами», пел в «Битве поколений» и выступал в костюме Ворона на шоу «Маска».

С ростом популярности выступления Вани Дмитриенко резко подорожали. В ноябре 2025 года СМИ сообщали, что гонорары артиста начинаются от 5 млн рублей за выступление. Также в Сети была информация о том, что за два московских концерта певец мог получить около 60 млн рублей. Билеты на выступления артиста раскупили с завидной скоростью, так как в последнее время он стал кумиром и зумеров, и женщин старше 30 лет.

После стадионных концертов Дмитриенко увеличил размер гонорара до 7 млн рублей. За дополнительную плату поп-исполнитель может спеть песню «Силуэт» вместе со своей девушкой, актрисой Анной Пересильд. По данным СМИ, у Ивана почти не осталось свободных дат перед Новым годом.

Смена имиджа и популярность у взрослого поколения

В начале карьеры Ваня Дмитриенко предстал перед широкой публикой скромным подростком с выбеленными кудрявыми волосами, одетым в свободные кофты и джинсы. Его стиль сильно напоминал моду американских тинейджеров.

В 2024 году Ваня начал сотрудничать со стилистом Гошей Рубчинским, который известен совместными коллаборациями с Канье Уэстом. На одной из фотосессий Гоша предложил Ване зачесать волосы назад. Вместо светлых свободных свитшотов Ваню одели в облегающие футболки, джоггеры и объемный бомбер.

Резкая смена имиджа вызвала бурное обсуждение в социальных сетях: многие писали, что Дмитриенко будто сразу повзрослел. Самому музыканту тоже понравился новый образ. Он стал одеваться в темные облегающие майки и футболки и выбирать темные аксессуары. Для большего эффекта Ваня вернулся к родному темно-русому цвету волос. Сначала более серьезный образ оценили зумеры, а позже к ним присоединились и миллениалы.

Одновременно Дмитриенко изменил стиль своих песен. Его новые синглы — более лиричные, эмоциональные и взрослые. Новое звучание, как отметили многие слушатели, стало более роковым. В самых известных своих песнях — «Настоящая», «Шелк» и «Цветаева» — Дмитриенко поет о сильных переживаниях. По словам представителей поколения 30+, искренние песни Вани стали «глотком свежего воздуха» среди однотипных треков рэперов о богатстве и успехе у женщин, а также песен детей по мемам вроде «Бомбардиро Крокодило». Под постами певца в соцсетях женщины признаются в любви 20-летнему артисту, цитируют строчку «Целую твой портрет» из его недавнего хита и мечтают попасть на концерт.

Талант певца оценил и Филипп Киркоров. По его словам, он не мог представить, что молодой поп-исполнитель станет «таким идолом» и даже напомнит ему Элвиса Пресли.

Личная жизнь Вани Дмитриенко

Поклонницам Вани Дмитриенко известно как минимум о трех девушках артиста.

С блогером и участницей проекта «Хочу с Open Kids» Лизой Костякиной Ваня Дмитриенко встречался в 2020 году. Отношения продлились около трех месяцев, а потом ребята решили расстаться. Ваня неохотно говорил об этом романе и не рассказывал, что стало причиной размолвки.

Следующая девушка артиста — блогер Саша Айс. В интервью музыкант рассказывал, что на момент знакомства девушка уже состояла в отношениях. Дмитриенко добивался ее год, прежде чем та ответила взаимностью. Но и этим отношениям не суждено было длиться долго: Саша ревновала Ваню к партнершам по съемочной площадке — например, к фигуристке Камиле Валиевой, которая снялась с Ваней в клипе «Сила притяжения». В 2024 году пара рассталась. Причем в интервью Дмитриенко уточнил, что они разошлись без ссор и скандалов. А вот Саша Айс считает, что расставания можно было бы избежать, если бы Ваня вел себя по-взрослому.

Самой известной девушкой Вани Дмитриенко стала Анна Пересильд, дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Она прославилась благодаря роли Айгуль в сериале «Слово пацана: Кровь на асфальте» и в 2025 году появилась в клипе Дмитриенко на песню «Цветаева».

Молодых артистов начали замечать вместе на мероприятиях, но общественность смутил возраст девушки — Анне всего 16 лет. Ксения Собчак предположила, что их связь может быть частью пиар-продвижения, но Ваня эту версию опроверг.

«Моя команда не спродюсировала нам никакую историю для пиара. Я испытываю к Ане большое уважение как к человеку. У нас теплые, классные отношения. Человеческие. Тяжело больше на эту тему что-то еще сказать», — уточнил он.

«Расколоть» Ваню Дмитриенко пытались и ведущие интернет-шоу «Натальная карта». Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев уговорили певца пройти тест на совместимость с молодой актрисой. Ваня засмущался, но ради шутки позволил ведущим это сделать. Реакция Дмитриенко только укрепила домыслы поклонников о его романе с Пересильд. А позже ее начали замечать за кулисами на концертах певца. Артисты лишь подогрели слухи о романе, выпустив совместную песню «Силуэт».

Недавнее громкое появление состоялось в Москве на премьере фильма «Алиса в стране чудес». Анна Пересильд сыграла в ленте главную роль. Она появилась на дорожке в белом коротком платье и свадебной фате. С ней пришел и Ваня Дмитриенко. На вопросы журналистов артист отвечал, что Аня «очень крутая, всегда и везде главная звезда».

«Ее работа — это миллион из десяти. <...> Я стараюсь дарить ей цветы вне зависимости от того, какой у нее сегодня день», — сказал Дмитриенко. В будущем он хотел бы сняться вместе с Анной в кино.

В конце октября пара официально подтвердила свои отношения и стала вместе появляться на светских мероприятиях. По словам Пересильд, она не сразу ответила взаимностью на ухаживания артиста. Сначала Иван предложил команде Анны организовать совместную съемку, но получил отказ. Тогда Дмитриенко напрямую предложил девушке снять совместный ролик, приуроченный к выходу сериала «Плакса», но Анна не согласилась. Иван не сдался и заявил, что видит главной героиней клипа «Цветаева» только Анну Пересильд. Его активность и напористость покорили актрису. Знаменитая мама Анны, актриса Юлия Пересильд, описала этот союз как творческую дружбу. Она посоветовала Ване Дмитриенко сохранить себя и успешно пройти испытание славой.