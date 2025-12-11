Зеленский отказался выводить украинские войска из ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский снова отказался выводить войска из Донецкой народной республики (ДНР) в рамках плана США по урегулированию украинского конфликта. Его цитирует агентство «Укринформ».

«У нас две ключевые несогласованные позиции — это территории (ДНР. — «Газета.Ru»)..., а также ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция. — «Газета.Ru»). Вот две темы, которые мы продолжаем обсуждать», — сказал журналистам украинский лидер.

11 декабря украинское издание «Зеркало недели» опубликовало обновленный текст мирного плана Соединенных Штатов по Украине. По информации СМИ, план состоит из четырех документов: соглашения из 20 пунктов, гарантий безопасности для Украины, обязательств США по поводу вступления Украины в НАТО, а также отдельного американо-российского соглашения.

Предполагается, что будет зафиксирован контроль России над Крымом, Донецкой и Луганской народными республиками. На части Донбасса, которая контролируется ВСУ, планируют создать демилитаризованную буферную зону, в которой не будут находиться военные ни одной из сторон. Таким образом, украинские войска покинут территорию Донецкой области, а управлять ей будет Россия. В Запорожской и Херсонской областях границу закрепят по текущей линии соприкосновения. Также российские войска должны будут полностью покинуть Харьковскую, Сумскую и Днепропетровскую области. Стороны обязуются не менять границы силой.

10 декабря Киев направил Вашингтону свои поправки к мирному плану. Американский портал Axios со ссылкой на официальных лиц Украины и США написал, что правки включают предложения по территориальным вопросам и по контролю над Запорожской АЭС.

Ранее в Европе призвали Зеленского к «болезненным уступкам» России.