Минобороны РФ сообщило о 17 сбитых беспилотниках над регионами России

МО: средства ПВО за три часа сбили 17 дронов над Брянской и Ростовской областями
Евгений Биятов/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили 17 украинских беспилотников над Брянской и Ростовской областями. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По информации ведомства, с 20:00 мск до 23:00 мск 15 беспилотников были сбиты над территорией Брянской области и два — над Ростовской областью.

Днем 11 декабря Минобороны РФ сообщало, что в период с 8:00 до 14:00 мск над Брянской областью были сбиты 13 дронов, а над Московским регионом — 10. Еще четыре беспилотника были перехвачены над Калужской областью, три — над Тульской и два — над Курской.

По информации Минобороны РФ, силы ПВО за ночь, с 23:00 до 7:00 мск сбили 287 украинских беспилотников в 12 регионах страны. Из них 40 были перехвачены в Московской области (32 сбитых беспилотника направлялись в сторону Москвы).

На этом фоне аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский отменили, задержали и перенаправили 378 рейсов. В Шереметьево задержали 97 рейсов, 121 — отменен. В Домодедове задержаны 43 рейса, четыре рейса отменены. Во Внукове задержаны 78 рейсов, отменены 20 рейсов. В Жуковском задержаны 14 рейсов, один — отменен.

Ранее FPV-дрон атаковал жителя Белгородской области.

