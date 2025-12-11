На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умерла известная блокадница и волонтер Галина Яковлева

В Петербурге ушла из жизни 86-летняя блокадница и волонтер Галина Яковлева
true
true
true
close
Следственный комитет Российской Федерации/VK

В Санкт-Петербурге в возрасте 86 лет умерла известная блокадница и волонтер, основатель благотворительного фонда «Доброта» Галина Яковлева. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Там заявили, что эта женщина была гордостью города, человеком с большим и добрым сердцем.

«Она пережила блокаду Ленинграда, терпела голод и холод, но выстояла и смогла сохранить в себе самые лучшие качества. Галина Ивановна никогда не оставалась равнодушной к чужой беде. Много лет она занималась благотворительностью и оказывала помощь инвалидам, ветеранам, многодетным семьям, воспитанникам детских домов и малоимущим», — говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, у Яковлевой было несколько сотен подопечных, которым она на автомобиле созданного ею фонда «Доброта» привозила продукты, медикаменты и товары первой необходимости, дарила билеты в театры и музеи, поделки, сделанные своими руками.

Там также отметили, что офицеры СК всегда поддерживали женщину и оказывали ей помощь в ее начинаниях. Для многих сотрудников ведомства она было примером человеколюбия, самоотверженности, неисчерпаемого оптимизма и милосердия.

Ранее скончалась 104-летняя блокадница и тиктокерша Нина Сахарнова.

