Молодой человек похитил девушку с места ДТП и изнасиловал у себя дома

В США мужчина предложил помощь пострадавшей в ДТП девушке и похитил ее
Жителя американского штата Калифорния арестовали после изнасилования девушки. Об этом сообщает 16KMTR.

Инциденту предшествовало «общение» в местном ресторане. По данным полиции, девушка заказала еду и алкоголь, но в какой-то момент к ней подошел мужчина и настойчиво предложил оплатить счет.

Позже она почувствовала недомогание и решила отправиться домой. По дороге пострадавшая попала в аварию. На месте вскоре оказался мужчина из ресторана, который предложил помощь, а затем насильно отвел ее к своей машине и посадил внутрь.

После этого незнакомец привез девушку в свою квартиру, где изнасиловал. Затем они прибыли в квартиру пострадавшей, где мужчина также надругался над ней.

Спустя два дня американка обратилась в полицию, она прошла соответствующую экспертизу по факту насилия.

«Детективы собрали улики и изъяли дополнительные доказательства из ее дома», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время мужчину задержали у него дома, им оказался 27-летний молодой человек. Во время расследования выяснилось, что он причастен к другому преступлению сексуального характера в Калифорнии. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что пострадавших может быть больше.

Ранее двое мужчин изнасиловали школьницу и сняли все на видео с целью шантажа.

