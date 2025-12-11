ВСУ отправили в штурмовики военнослужащую за общение с бойцом, попавшим в плен

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направили украинскую военнослужащую в штурмовое подразделение за общение бойцом, оказавшимся в российском плену. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах России.

«Командование ВСУ «обнулило» женщину — начальника медпункта 156-й отдельной механизированной бригады за общение со своим другом в плену», — передает агентство.

По словам собеседника РИА, речь идет о начальнице медпункта батальона указанной бригады Ярине Мруць, которая продолжила обмен видеосообщениями с бойцом Андреем Гавлицким после того, как тот попал в плен.

Отмечается, что переписка долгое время держалась в тайне, пока сослуживцы не передали эту информацию руководству ВСУ. В результате командование решило перевести женщину в штурмовое подразделение на наиболее «горячее» направление, где ее «обнулили».

В ноябре российский военблогер Сергей Колясников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов «обнулили» целое подразделение, отправив его под Красноармейск. По его словам, подразделение Сил специальных операций ГУР было полностью уничтожено, чтобы медийно прикрыть провал ВСУ на фронте.

Ранее стало известно о неподчинении бойцов ВСУ командованию из-за ситуации в Днепропетровской области.