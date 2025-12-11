FIS обязали допустить россиян в нейтральном статусе до всех стартов

CAS обязал FIS допустить Россию до всех стартов, а не только до отбора к ОИ-2026

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допускать российских спортсменов до всех международных соревнований, а не только до квалификационных стартов на Олимпиаду-2026.

«FIS предписано разрешить участие спортсменов и вспомогательного персонала из России, которые соответствуют критериям отбора AIN (индивидуальный нейтральный атлет), во всех мероприятиях FIS, а не только в квалификационных соревнованиях к зимним Олимпийским играм 2026 года», — сказано в заявлении.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Ближайший этап Кубка мира, на котором они смогут выступит, пройдет в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

11 декабря МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

Ранее Тарасова заявила, что МОК обязан извиниться перед российскими спортсменами.