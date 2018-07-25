Арестован первый фигурант дела о пытках в ярославской колонии

Заволжский районный суд Ярославля в среду заключил под стражу первого фигуранта дела о пытках в колонии №1 — младшего инспектора Сергея Драчева, передает РИА «Новости».

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 22 сентября», — огласил решение судья.

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Всего по делу проходит шесть тюремщиков. Один из них, Максим Яблоков, ранее написал явку с повинной.

Ранее сообщалось, что в каждом территориальном органе ФСИН будет создана комиссия по проверке всех случаев применения насилия за прошедший год после сообщений о пытках заключенного в ярославской колонии.