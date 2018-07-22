В США при взлете разбился небольшой самолет

В американском штате Техас потерпел крушение ближнемагистральный транспортный самолет Douglas DC-3. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, в результате инцидента пострадал один человек.

Как отмечается, на борту самолета находились 13 человек.

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При этом самолет потерпел крушение при взлете.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате крушения легкомоторного самолета в Канаде погиб один человек.

Как отмечалось, самолет разбился возле аэропорта города Меркхэм, который расположен на расстоянии 30 км от Торонто.