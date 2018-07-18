Жительница Башкирии через два года подала в суд на хирургов за забытую в ней иглу

Жительница города Учалы подала иск к хирургам, которые во время операции оставили в ее теле иглу. Об этом сообщает официальный сайт Верховного суда республики Башкортостан.

Как рассказали в пресс-службе, истец требует возместить ей моральный вред в размере 500 тысяч рублей, так как считает забытую в теле иглу дефектом оказания медицинской помощи, повлекшим нравственные и физические страдания.

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По имеющимся данным, женщина перенесла операцию еще в 2016 году, после чего у нее стали постоянно возникать боли в животе и пояснице. Она неоднократно обращалась к врачам, чтобы выяснить причину болей, но поставить диагноз специалисты не смогли.

Как отмечается, установить источник боли удалось случайно. Женщину отправили для подтверждения диагноза на магнитно-резонансную томографию, но аппарат автоматически среагировал на инородный металлический предмет в теле пациентки и отключился.

Ранее сообщалось, что грузинские врачи обнаружили в животе пациентки пинцет, оставленный 25 лет назад.