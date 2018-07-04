В офисе Мэй прокомментировали новое отравление в Солсбери

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй регулярно получает новую информацию по инциденту связанным с отравлением двух человек неизвестным веществом в городе Эймсбери в районе Солсбери. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя премьера.

По данным агентства, Мэй подходит к инциденту в Эймсбери «со всей серьезностью».

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Как отмечается, кабмин регулярно получает «новую информацию» о данном происшествии.

Ранее в полиции Солсбери ответили на вопрос о связи нового отравления с делом Скрипалей.

4 июля сообщалось, что двух человек в критическом состоянии госпитализировали в госпиталь в Солсбери в результате отравления неизвестным веществом в городе Эймсбери.