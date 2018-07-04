В Канзасе убили человека на школьной площадке

В результате стрельбы на школьной площадке в городе Оверленд-Парк в штате Канзас погиб один человек, передает KCTV.

Сообщение о стрельбе поступило в экстренные службы около 17.00 мск, сотрудники полиции и врачи, которые прибыли на место, обнаружили двух раненых мужчин на игровой площадке рядом со школой. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями. Подозреваемый скрылся с места стрельбы на угнанном автомобиле.

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Полиция сообщила о смерти второго пострадавшего в своем твиттере.

28 июня мужчина открыл стрельбу в здании редакции Capital Gazette в городе Аннаполис в штате Мэриленд. В результате происшествия погибли пять человек. Подозреваемый был задержан полицией.