Испанское судно спасло 60 мигрантов в Средиземном море

Спасательное судно Испании подняло на борт 60 мигрантов из Центральноафриканской Республики, которые дрейфовали на в Средиземном море на перемотанной клейкой лентой резиновой лодке. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что лодка дрейфовала в Средиземном море всю ночь. На утро их заметило испанское судно.

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«Люди кричали, я был испуган. Но когда мы увидели спасательную лодку, мы поняли, что больше не находимся в опасности», — сказал спасенный 9-летний мальчик.

По данным издания, мигрантов спасло судно неправительственной организации Open Arms.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на заседании парламента, что судьбу Европейского союза решит его способность ответить на вызовы, которые перед ним ставит миграция.