Кунгурский «Водоканал» проверят после сообщений о сборах за дождь

Власти Пермского края проверят «Водоканал» города Кунгур после сообщений о том, что с жителей начали взимать средства за отвод в домах дождевой воды. Об этом сообщил советник заместителя председателя правительства региона Андрей Красников, передает РИА «Новости».

Ранее местные СМИ писали, что в платежных документах за коммунальные услуги у жителей Кунгура появилась строчка «ОДН за сточные воды». Как объяснили в местном «Водоканале», речь идет об оплате дождевой воды, которая стекает в канализацию.

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«ИГЖН и РСТ (Инспекция государственного жилищного надзора и региональная служба по тарифам) Пермского края проверят работу кунгурского «Водоканала». Дождевая вода никогда не входила в ОДН», — сказал Красников.

Он уточнил, что в ОДН за сточные воды входит плата не за дождь, а за канализацию. Попытку включить отвод дождевой воды в эту услугу Красников объяснил некомпетентностью сотрудников «Водоканала».