В Адлере на крыше жилого дома произошел пожар на площади 250 квадратных метров
Источник в экстренных службах Адлерского района Сочи сообщил о пожаре, который произошел на кровле четырехэтажного дома, передает РИА «Новости». Он также сообщил, что в данный момент сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию жильцов.
«Горит кровля жилого дома с мансардой по адресу: улица Гастелло, дом 15/1. Площадь пожара составляет свыше 250 квадратных метров, эвакуированы более 20 человек, в том числе трое детей», — сказал источник.
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Он также рассказал, что тушение пожара проводится по повышенному номеру сложности.
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