В структурах мэрии Саратова проходят обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова, а также в подведомственном ему муниципальном казенном учреждении «Транспортное управление», передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава города Михаил Исаев.

«Идет выемка документов, в комитете дорожного хозяйства была и в «Транспортном управлении» по одной из компаний, которые работают на рынке перевозок», — процитировала его словам официальный представитель городской администрации Татьяна Плющева.

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Подробности оперативных мероприятий в городской администрации не смогли уточнить.

Ранее сообщалось, что ФСБ провела обыски в мэрии Нижнего Тагила.