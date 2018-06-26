В СК рассказали о сотнях допросов по делу о крушении Ан-148 в Подмосковье

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По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, следователями были допрошены более 300 человек по делу о крушении в феврале самолета Ан-148 в Московской области, передает агентство городских новостей «Москва».

«Одной из приоритетных задач, поставленных председателем СК России, являются идентификация всех находившихся на борту лиц и в то же время корректная работа с переживающими потерю людьми. Потерпевшие и их представители, свидетели, специалисты и другие лица продолжают допрашиваться и сообщать ценную для следствия информацию — к настоящему моменту допрошено более 300 лиц», — сказала Петренко.

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По ее словам, следователи изъяли на месте крушения все вещественные доказательства «до мельчайших фрагментов».

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