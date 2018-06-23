На Украине на спиртобазе взорвались емкости с 500 тоннами биоэтанола

На Украине в Тернопольской области произошел взрыв емкостей с биоэтанолом, который привел к пожару, сообщает ГСЧС Украины.

ЧП произошло в городе Збараж на территории недействующей спиртобазы.

Взрыв емкостей объемом 480 т, в которых находился биоэтанол, произошел в одноэтажном складском здании.

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Отмечается, что в результате ЧП погибших и пострадавших нет.

«Проведена эвакуация жителей частных жилых домов, расположенных поблизости. Принимаются меры для недопущения распространения огня в жилой сектор», — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 63 человека, 15 единиц техники, а также пожарный поезд.

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